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Сегодня, 16:19

Тихонов о выборе знаменосцев: «Мы русские, мы приехали показывать лучший результат! Нужно поддержать ребят!»

Тихонов высказался о выборе знаменосцев сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, знаменосец сборной СССР в Лейк-Плэсид-1980 Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выбор знаменосцев российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Пекине-2022.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России.

«Особое отношение к знаменосцам? Я был в этой роли. Я шел с улыбкой и настраивал команду. Не преклонил знамя, хотя и просили, а наоборот, поднял его еще выше. Мы русские, мы приехали показывать лучший результат! Я всегда считал, что мой соперник — это я сам. Сегодня я должен показать больше, чем я могу. Шипачев и Фаткулина — опытные спортсмены, их нужно поддержать», — сказал Тихонов «СЭ».

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия состоится 4 февраля в 15.00 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Вадим Шипачев
Биатлон
Олимпиада
Александр Тихонов
Ольга Фаткулина
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