Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов сказали, что поедут на чемпионат мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов сказали корреспонденту «СЭ», что поедут на чемпионат мира. Также на турнир отправятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

Напомним, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми по итогам соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Третий результат показала еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.