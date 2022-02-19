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Сегодня, 18:49

Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов сказали, что поедут на чемпионат мира

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов сказали корреспонденту «СЭ», что поедут на чемпионат мира. Также на турнир отправятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

Напомним, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми по итогам соревнований спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине. Третий результат показала еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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