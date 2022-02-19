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Сегодня, 18:33

Матыцин: «Задачу с флагом и гимном предстоит решить до конца года»

Иван Шитик
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что задачу с возвращением флага и гимна российским спортсменам на международных соревнованиях предстоит решить до конца 2022 года.

«Мы для этого делаем все необходимое, это задача, которую нам вместе предстоит решить до конца этого года, до 17 декабря», — сказал Матыцин РЕН ТВ.

Он напомнил, что в Россию приезжали международные специалисты, чтобы оценить антидопинговую систему. По словам министра, российская система является одной из самых передовых.

«Будем верить, что следующие Олимпийские игры и чемпионаты мира в 2023 году пройдут с участием нашей команды под флагом, и гимн не раз будет звучать на спортивных аренах», — сказал Матыцин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсмены из России не могут участвовать под российским флагом в крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира, до 16 декабря 2022 года. Также им запрещается использовать гимн и герб страны

Источник: https://ren.tv/news/sport/941461-matytsin-zadachu-s-flagom-i-gimnom-predstoit-reshit-do-kontsa-goda
Олимпиада
Олег Матыцин
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