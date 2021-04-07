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Свищев считает вбросом заявление США о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине

12:06
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на заявление пресс-секретаря государственного департамента США Неда Прайса о возможном бойкоте зимней Олимпиады в Пекине-2022.

В&nbsp;США предлагают бойкотировать Олимпийские игры-2022.Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто может их поддержать?

«Думаю, бойкота не будет. Это вброс информации, методы психологического давления на китайскую сторону. Китай — мощная держава и в спортивном, и в экономическом, и в техническом плане. Ругаться с Китаем и тем более бойкотировать игры никто не будет», — сказал Свищев «СЭ».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

США может бойкотировать Игры в Пекине в связи с нарушением прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета. 6 февраля сообщалось, что с инициативой бойкота Олимпиады выступила Норвегия.

(Константин Колмаков)

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