В Китае призвали США не политизировать спорт и Олимпийские игры в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Соединенные Штаты не политизировать спорт и, в частности, зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников и международного олимпийского движения. Олимпийский комитет США и все международное сообщество не примут этого.

Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады», – приводит слова Лицзяня ТАСС.

Ранее пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс заявил, что государство обсуждает возможность бойкота Олимпиады в Китае из-за нарушений прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.