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Валуев отреагировал на заявление США о возможном бойкоте Олимпийских игр

11:48
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на заявление пресс-секретаря государственного департамента США Неда Прайса, который сообщил, что государство обсуждает возможность бойкота Олимпиады в Пекине (Китай) вместе с союзниками и партнерами.

В&nbsp;США предлагают бойкотировать Олимпийские игры-2022.Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто может их поддержать?

«Мы уже проходили бойкот московской Олимпиады. И к чему это привело? Фактически к разрушенным судьбам людей, которые, может, всю жизнь готовились к Играм. В жизни спортсмена Олимпиада может случиться один раз, учитывая сколько существует санкций. Хотя это больше относится к России. Но это дорога проторена. И она показала свою несостоятельность с точки зрения спорта. И сейчас спорт — это разменная монета, поэтому вряд ли что-то будет меняться в лучшую сторону», — сказал Валуев «СЭ».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

США может бойкотировать Игры в Пекине в связи с нарушением прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета. 6 февраля сообщалось, что с инициативой бойкота Олимпиады выступила Норвегия.

(Владислав Флегонтов)

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