Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто может их поддержать?

Политическое давление на Китай планируют оказать Канада, Великобритания и Норвегия, но запрет на участие в Играх-2022 крайне маловероятен.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс спровоцировал новый виток разговоров о бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине со стороны американцев и их союзников. Призывы к такому демаршу раздаются уже пять лет — в основном со стороны западных политиков. Олимпийский и Паралимпийский комитеты США много раз выступали против такого шага. На это раз Нед Прайс допустил возможность обсуждения вопроса о бойкоте с американским союзниками. «Это один из вопросов, находящихся в повестке дня и сейчас, и на перспективу», — отметил представитель внешнеполитического ведомства. Однако на фоне поднявшегося скандала Госдепартаменту пришлось разъяснять слова Прайса, а союзникам США — опровергать факт переговоров на эту тему.

Пекин — столица Олимпиады-2022. Фото Reuters

Общий подход

В уточнении Госдепартамента говорится, что США пока не рассматривают совместный бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине. «Наша позиция в отношении Олимпиады 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем никакой совместный бойкот, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Пресс-секретарь Госдепартамента не говорил о бойкоте. Он сказал лишь о том, что мы регулярно обсуждаем общие проблемы в отношении КНР с нашими союзниками и партнерами. Мы будем продолжать делать это, осознавая, что общий подход всегда будет в наших интересах».

Тем не менее тема возможного бойкота зимних Игр в Китае, до которых осталось менее года, все равно активно обсуждается в Вашингтоне. На этой неделе сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что президент Джо Байден должен потребовать переноса Олимпиады-2022 из Китая в Соединенные Штаты. Республиканцы вообще давно призывают наказать «коммунистический Китай», в том числе по спортивной линии, за нарушения прав человека. Но даже в самой республиканской партии существуют разногласия по поводу того, что делать с Олимпиадой-2022. Одни призывают к бойкоту, другие требуют перенести Игры в другую страну. Демократы во главе с Джо Байденом четкой позиции на эту тему пока не высказывали.

С призывами занять более жесткую позицию в отношении Китая и добиваться переноса Игр в Пекине на этой неделе столкнулся и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Но этот политик заявил, что вопрос находится в компетенции олимпийского и паралимпийского комитетов Канады, которые являются независимыми организациями. «Мы уверены, что спортивные организации будут учитывать позицию Канады по китайскому вопросу при принятии решения об участии в Играх в Пекине», — сказала представитель канадского министерства наследия Камилла Ганье-Рейно.

Гражданка маленькой страны

В феврале этого года представители либерально-демократической партии в парламенте Великобритании заявили, что британские спортсмены не должны ехать в Пекин, чтобы не стать «частью пропаганды коммунистического Китая». Депутат Эд Дэйви сравнил поездку на Игры-2022 со политической ошибкой сборной Великобритании по футболу, которая в 1930-х годов поехала на товарищеский матч в Берлин и там отличилась нацистскими приветствиями перед началом игры. «Мы не можем гордиться прошлыми неудачами. Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года будут использоваться в качестве пропагандистского инструмента для режима, совершающего геноцид», — заявил Дейви.

Идею бойкота Пекина-2022 поддержали 180 правозащитных организаций со всего мира. Среди них — лиги по защите интересов Тибета, уйгуров и жителей Внутренней Монголии, то есть всех больных точек китайской внутренней политики. В числе сторонников бойкота оказалась и Норвежская спортивная академия. К ее предложению в Норвегии отнеслись очень серьезно. Даже лидер мужской лыжной сборной Йоханнес Клебо пообещал «изучить этот вопрос». А ведущая норвежская лыжница Тереза Йохауг еще перед Новым годом разорвала контракт с китайской компанией — производителем электронной техники. Причины разрыва Йохауг не комментирует, но считается, что они лежат в области политики и нарушения прав человека в Китае.

В Пекине на призывы к бойкоту реагируют крайне негативно. Китай грозит жесткими санкциями любой стране, которая устроит бойкот Игр-2022. В марте КНР ввел санкции против группы европейских парламентариев, ученых и политиков, а также юридических лиц за вмешательство во внутренние дела Китая и распространение фейков о ситуации с правами нацменьшинств в КНР. Среди прочих в санкционный список попали депутат Сейма Литвы Довиле Шакалене и трое литовских дипломатов, которые участвовали в подготовке текста резолюции ЕС по уйгурам. «Парадоксально, что миллиардное государство предпочитает пугать гражданку маленькой страны, вместо того чтобы прекратить незаконно сажать в тюрьмы и пытать миллион своих граждан», — отреагировала на санкции Шакалене.

КНР ждет в гости членов МОК. Фото Reuters

Лоббистские возможности

В общем, шум вокруг возможного бойкота Игр-2022 довольно большой, и дальше он может даже усилиться. Но вероятность, что какие-то страны реально откажутся от поездки в Пекин из-за политики, очень низка. Скорее китайской Олимпиаде может помешать пандемия, если ее так и не удастся победить в этом году. Внешнеполитическое давление на страны-хозяева крупных спортивных мероприятий — это уже почти традиция западных политиков и СМИ. Так было и во время Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018 в России. Сейчас идет серьезная дискуссия о правах человека в Катаре, который примет футбольный чемпионат мира 2022 года. Ну а перед летней Олимпиадой-2008 атаки на Китай были такими мощными, что пришлось отменять иностранные этапы эстафеты олимпийского огня — с тех пор они проводятся только в Греции и в стране — организаторе Игр.

Как показывает опыт глобальных бойкотов Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе (а также других более мелких бойкотов), это крайне трудоемкая, дорогостоящая и бесполезная процедура. От таких акций в первую очередь проигрывают бойкотирующие, а политических целей достичь все равно не удается. В случае с США есть еще миллиардные интересы коммерческих партнеров МОК и американских бродкастеров. Так что, если дело перейдет из режима болтовни к реальному обсуждению бойкота, они наверняка включат свои лоббистские возможности, и сторонникам санкций придется очень тяжело. Нервы китайцам в ближайшее время точно потреплют, но бойкота Пекина-2022 с вероятностью 95 процентов не будет.