Норвежцы требуют бойкота зимней Олимпиады. Битвы Большунов — Клебо в Пекине не будет?
Недавно МОК торжественно объявил, что до открытия зимних Игр-2022 в Пекине остается всего год. Президент Томас Бах выразил уверенность, что Игры не просто состоятся, но и пройдут на небывало высоком организационном уровне. Местный оргкомитет рапортовал о полной готовности принять Олимпиаду. Казалось, все идеально, за исключением одного: в Норвегии, самой крутой зимней нации мира, все громче разговоры о том, что Игры в Пекине необходимо... бойкотировать!
After preparing for more than 4 months with comprehensive consideration of design, art, etc., the 2022 Winter Olympic Pictogram had finally been unveiled with the New Year coming.?— Beijing 2022 (@Beijing2022) January 6, 2021
Watch the full video for stories behind the scene?? https://t.co/lwhuvZtkT4 pic.twitter.com/mX32KBS8B0
Йохауг попрощалась с китайским спонсором
На этой неделе целых 180 правозащитных организаций со всего мира выпустили совместное письмо с требованием бойкотировать Игры в Пекине либо немедленно перенести их в другую страну. Среди подписантов письма, естественно, организации по защите интересов Тибета, уйгуров и жителей Внутренней Монголии, то есть всех больных точек китайской внутренней политики. Но есть там и представитель Норвежской спортивной академии. Казалось бы, что могло ему не понравиться?
— Китайский режим регулярно нарушает базовые права человека, в том числе права религиозного самовыражения, свободы мнений и в других сферах, — объясняет исследователь по имени Гудмунд Скьелдал в норвежских СМИ. — При этом Китай сто процентов будет использовать домашнюю Олимпиаду в политических целях. Они будут стараться доказать всему миру, что китайская модель развития общества является лучшей. Но разве могут и должны с этим соглашаться норвежские спортсмены?
Если вам кажется, что все это полный бред, то вот доказательства того, что в Норвегии воспринимают ситуацию очень серьезно. Ведущая норвежская лыжница Тереза Йохауг прямо перед Новым годом разорвала контракт с китайской компанией — производителем электронной техники. Причины разрыва Йохауг не комментирует, но считается, что они лежат в области политики.
Компания была близка к китайским властям и открыто поддерживала их действия. В то время как имидж Йохауг никак не сочетается с притеснениями малых групп населения и подозрениями в нарушении прав человека. Так что лыжница предпочла даже потерять заметную сумму, но сохранить лицо. А что, если спустя год имидж вот так же потребует от Йохауг отказаться от Олимпийских игр?
2? Days to go until a very special moment for #Beijing2022, follow us and get ready to see the exciting 2? types of events, ice ? and snow ??, that will excite you?#icesports #snowsports #WeAreReady pic.twitter.com/jYta8EExbf— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 2, 2021
Глобальную эстафету олимпийского огня отменили из-за Китая
Пока норвежские спортивные функционеры к идее бойкота Олимпиады относятся осторожно.
— Спортивные соревнования проходят по всему миру, в том числе и в странах, где приняты совершенно другие ценности, чем у нас, — говорит один из руководителей норвежского спорта Торе Эвребе. — Мы информируем своих спортсменов об этом, даем им все необходимые сведения. Но главное — это все-таки чтобы спортсмены имели возможность выступать.
Вице-президент МОК и давний знакомый России канадец Дик Паунд к призывам бойкотировать китайскую Олимпиаду тоже настроен негативно.
—Это будут не Игры Китая, а Игры МОК, — подчеркнул Паунд в интервью BBC. — Спорт оставался средством коммуникации и в куда более сложные с политической точки зрения времена. Наоборот, спортивные соревнования — это способ найти диалог, какие бы острые углы ни существовали между странами. Еще ни один бойкот в исторической перспективе не был оправданным. Если какое-то государство хочет продемонстрировать свое несогласие с политикой другого, оно может отозвать посла или приостановить работу консульства, например... Есть масса способов сделать это, но никак не отменять или переносить спортивные соревнования.
Кстати, китайские Игры уже не в первый раз поднимают политическую волну по всему миру. В 2008-м эстафету олимпийского огня омрачили стычки с агрессивно настроенными оппонентами китайских властей в Сан-Франциско, Лондоне и Париже. Требования у них были абсолютно те же, что и сейчас, — перенести Игры, а в противном случае бойкотировать их.
One more year of athletes pushing beyond and inspiring us every day.— Olympics (@Olympics) February 3, 2021
One more year to go to the Olympic Winter Games #Beijing2022: https://t.co/9FQJZtD0eq #StrongerTogether #1YearToGo. pic.twitter.com/euT8uoX96R
С тех пор МОК принял решение, что эстафета олимпийского огня будет проходить только в пределах страны-хозяйки, а не по всему миру (как было до 2008 года). Так что нового шанса выразить свою позицию во время эстафеты у нынешних борцов за права не предвидится. Но не получится ли так, что они воспользуются глобальной политической и экономической нестабильностью и все-таки добьются своего иными способами?
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