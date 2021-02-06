Норвежские эксперты призывают спортивное сообщество задуматься о переносе Олимпийских игр 2022 года из-за нарушений прав человека в Китае

Недавно МОК торжественно объявил, что до открытия зимних Игр-2022 в Пекине остается всего год. Президент Томас Бах выразил уверенность, что Игры не просто состоятся, но и пройдут на небывало высоком организационном уровне. Местный оргкомитет рапортовал о полной готовности принять Олимпиаду. Казалось, все идеально, за исключением одного: в Норвегии, самой крутой зимней нации мира, все громче разговоры о том, что Игры в Пекине необходимо... бойкотировать!

After preparing for more than 4 months with comprehensive consideration of design, art, etc., the 2022 Winter Olympic Pictogram had finally been unveiled with the New Year coming.?

Watch the full video for stories behind the scene?? https://t.co/lwhuvZtkT4 pic.twitter.com/mX32KBS8B0 — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 6, 2021

Йохауг попрощалась с китайским спонсором

На этой неделе целых 180 правозащитных организаций со всего мира выпустили совместное письмо с требованием бойкотировать Игры в Пекине либо немедленно перенести их в другую страну. Среди подписантов письма, естественно, организации по защите интересов Тибета, уйгуров и жителей Внутренней Монголии, то есть всех больных точек китайской внутренней политики. Но есть там и представитель Норвежской спортивной академии. Казалось бы, что могло ему не понравиться?

— Китайский режим регулярно нарушает базовые права человека, в том числе права религиозного самовыражения, свободы мнений и в других сферах, — объясняет исследователь по имени Гудмунд Скьелдал в норвежских СМИ. — При этом Китай сто процентов будет использовать домашнюю Олимпиаду в политических целях. Они будут стараться доказать всему миру, что китайская модель развития общества является лучшей. Но разве могут и должны с этим соглашаться норвежские спортсмены?

Если вам кажется, что все это полный бред, то вот доказательства того, что в Норвегии воспринимают ситуацию очень серьезно. Ведущая норвежская лыжница Тереза Йохауг прямо перед Новым годом разорвала контракт с китайской компанией — производителем электронной техники. Причины разрыва Йохауг не комментирует, но считается, что они лежат в области политики.

Компания была близка к китайским властям и открыто поддерживала их действия. В то время как имидж Йохауг никак не сочетается с притеснениями малых групп населения и подозрениями в нарушении прав человека. Так что лыжница предпочла даже потерять заметную сумму, но сохранить лицо. А что, если спустя год имидж вот так же потребует от Йохауг отказаться от Олимпийских игр?

2? Days to go until a very special moment for #Beijing2022, follow us and get ready to see the exciting 2? types of events, ice ? and snow ??, that will excite you?#icesports #snowsports #WeAreReady pic.twitter.com/jYta8EExbf — Beijing 2022 (@Beijing2022) February 2, 2021

Глобальную эстафету олимпийского огня отменили из-за Китая

Пока норвежские спортивные функционеры к идее бойкота Олимпиады относятся осторожно.

— Спортивные соревнования проходят по всему миру, в том числе и в странах, где приняты совершенно другие ценности, чем у нас, — говорит один из руководителей норвежского спорта Торе Эвребе. — Мы информируем своих спортсменов об этом, даем им все необходимые сведения. Но главное — это все-таки чтобы спортсмены имели возможность выступать.

Вице-президент МОК и давний знакомый России канадец Дик Паунд к призывам бойкотировать китайскую Олимпиаду тоже настроен негативно.

—Это будут не Игры Китая, а Игры МОК, — подчеркнул Паунд в интервью BBC. — Спорт оставался средством коммуникации и в куда более сложные с политической точки зрения времена. Наоборот, спортивные соревнования — это способ найти диалог, какие бы острые углы ни существовали между странами. Еще ни один бойкот в исторической перспективе не был оправданным. Если какое-то государство хочет продемонстрировать свое несогласие с политикой другого, оно может отозвать посла или приостановить работу консульства, например... Есть масса способов сделать это, но никак не отменять или переносить спортивные соревнования.

Кстати, китайские Игры уже не в первый раз поднимают политическую волну по всему миру. В 2008-м эстафету олимпийского огня омрачили стычки с агрессивно настроенными оппонентами китайских властей в Сан-Франциско, Лондоне и Париже. Требования у них были абсолютно те же, что и сейчас, — перенести Игры, а в противном случае бойкотировать их.

One more year of athletes pushing beyond and inspiring us every day.

One more year to go to the Olympic Winter Games #Beijing2022: https://t.co/9FQJZtD0eq #StrongerTogether #1YearToGo. pic.twitter.com/euT8uoX96R — Olympics (@Olympics) February 3, 2021

С тех пор МОК принял решение, что эстафета олимпийского огня будет проходить только в пределах страны-хозяйки, а не по всему миру (как было до 2008 года). Так что нового шанса выразить свою позицию во время эстафеты у нынешних борцов за права не предвидится. Но не получится ли так, что они воспользуются глобальной политической и экономической нестабильностью и все-таки добьются своего иными способами?