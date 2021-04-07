США рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Пекине

Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс заявил, что государство обсуждает возможность бойкота Олимпиады в Пекине (Китай) вместе с союзниками и партнерами.

«Часть нашего подхода к этой Олимпиаде будет включать тесные консультации с нашими партнерами и союзниками по всему миру. До Игр еще есть время. Я не хочу устанавливать какие-то временные рамки, но обсуждение уже ведется», — приводит ESPN слова Прайса.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

США может бойкотировать Игры в Пекине в связи с нарушением прав уйгуров, а также жителей Внутренней Монголии и Тибета. 6 февраля сообщалось, что с инициативой бойкота Олимпиады выступила Норвегия.