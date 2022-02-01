Среди прибывших в Пекин на Олимпиаду выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

Среди прибывших в Пекин на зимнюю Олимпиаду выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

31 января в столицу Китая прибыли 1438 человек, из них 379 спортсменов и официальных лиц, еще 1059 человек— «представители других заинтересованных сторон». По итогам ПЦР-тестирования было выявлено 24 новых случая заражения, из них 16 — среди спортсменов и официальных лиц. Остальные 8 случаев обнаружены среди представителей заинтересованных сторон.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.