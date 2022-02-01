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Пекин-2022

Сегодня, 10:13

Фигуристка Боброва пожелала терпения и здоровья российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва опубликовала пост в Instagram, посвященный предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«На этой неделе начинаются Олимпийские Игры! Это самые главные соревнования в судьбе каждого спортсмена! Олимпиада — ни с чем не сравнимый старт, к которому атлеты готовятся 4 долгих года. На пути они сталкиваются с травмами, с победами и поражениями, которые закаляют их спортивный характер! Кто-то из участников уже неоднократно был на Олимпиаде. А для кого-то эти Олимпийские игры станут первыми! На этих соревнованиях царит невероятная атмосфера дружбы, напряжения, радости от побед и слезы как счастья, так и разочарования.

Хочется пожелать всей нашей сборной стальной выдержки, терпения, холодной головы, здоровья и, самое главное, получать удовольствие от каждого дня! Ведь Олимпийские игры остаются в памяти навсегда!» — написала Боброва.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

 
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Фигурное катание
Олимпиада
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
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