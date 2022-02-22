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Пекин-2022

Сегодня, 12:15

Биатлонист Лессер раскритиковал главу МОК Томаса Баха за организацию Олимпиады в Пекине

Немецкий биатлонист Лессер остался недоволен тем, как была проведена Олимпиада в Пекине
Виктория Кравченко
Эрик Лессер.
Фото Reuters

Немецкий биатлонист Эрик Лессер выразил разочарование тем, как были проведены Олимпийские игры в Пекине.

«Я разочарован тем, что Томас Бах не реагирует на критику. То, что говорят, что Игры аполитичны — полная чушь. Было видно, что это не так. Не могу понять, почему все гонятся за обманом. Хочется, чтобы кто-то критиковал китайское правительство.

Я могу рассказать, что там происходило. Китай был очень рад, что коронавирус существует, так как его можно было обвинить в любых вещех. Мы видели только то, что они хотели нам показать", — цитирует Лессера Deutschlandfunk.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада
Томас Бах
Эрик Лессер
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