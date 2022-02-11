Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После второго места Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем на счету российской команды 2 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Сборная России опередила сборную Италии, у которой 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Лидер медального зачета — Германия с 6 золотыми и 3 серебряными медалями.

По общему количеству медалей Россия сравнялась с Канадой и делит с ней третье место — у обеих команд по 12 наград. Лидером по числу медалей на Играх в Китае является Австрия (14), на втором месте — Норвегия (13).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.