Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 10 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
10 февраля, четверг (время московское)
Фигурное катание
4.30 Мужчины. Произвольная программа (Россия 1)
Наши: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
Лыжи
10.00 Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (к) (Первый)
Наши: Лилия Васильева, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак.
Коньки
15.00 Женщины. 5000 м (Matchtv.ru)
Наши: Наталья Воронина.
Сани
16.30 Смешанная эстафета (Matchtv.ru)
Наши: Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев/Владислав Антонов.
Горные лыжи
5.30 Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск (Матч Арена)
9.15 Мужчины. Комбинация. Слалом (Матч Арена)
Керлинг
4.05 Женщины. Групповой турнир
Великобритания — Швейцария
Дания — Китай
Швеция — Япония
РОССИЯ — США (Матч Арена)
9.05 Мужчины. Групповой турнир
США — Швеция
Норвегия — Канада
Китай — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Великобритания — Италия
15.05 Женщины. Групповой турнир
Канада — Корея
Швеция — Великобритания
США — Дания
Китай — Швейцария
Скелетон
4.30 Мужчины. Первый заезд (Матч Арена)
6.00 Мужчины. Второй заезд (Матч Арена)
Наши: Данил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.
Сноуборд
4.30 Женщины. Хафпайп. Финал 1 (Матч Страна)
4.58 Женщины. Хафпайп. Финал 2 (Матч Страна)
5.25 Женщины. Хафпайп. Финал 3 (Матч Страна)
6.15 Мужчины. Борд-кросс. Квалификация (Матч Страна)
7.10 Мужчины. Борд-кросс. Квалификация 2 (Матч Страна)
Наши: Даниил Донских.
9.00 Мужчины. Борд-кросс. 1/8 финала (Matchtv.ru)
9.37 Мужчины. Борд-кросс. 1/4 финала (Matchtv.ru)
9.58 Мужчины. Борд-кросс. 1/2 финала (Matchtv.ru)
10.15 Мужчины. Борд-кросс. Финал (Matchtv.ru)
Фристайл
14.00 Микст. Командные соревнования. Акробатика. Прыжок 1 (Matchtv.ru)
14.50 Микст. Командные соревнования. Акробатика. Прыжок 2 (Matchtv.ru)
Хоккей
7.10 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Латвия. (Matchtv.ru)
11.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия — Словакия. (Матч Арена)
16.10 Мужчины. Групповой турнир. США — Китай.
Мужчины. Групповой турнир. Канада — Германия. (Matchtv.ru)
Бобслей
9.55 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов, Максим Андрианов/Алексей Зайцев.
12.55 Женщины. Монобоб. Тренировочные заезды
Наши: Надежда Сергеева.
Прыжки с трамплина
13.00 Мужчины. Большой трамплин. Тренировочные прыжки
Наши: Евгений Климов, Илья Манков, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.