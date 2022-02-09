Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 10 февраля

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в четверг, 10 февраля, разыграют восемь комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

10 февраля, четверг (время московское)

Фигурное катание

4.30 Мужчины. Произвольная программа (Россия 1)

Наши: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Лыжи

10.00 Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км (к) (Первый)

Наши: Лилия Васильева, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак.

Коньки

15.00 Женщины. 5000 м (Matchtv.ru)

Наши: Наталья Воронина.

Сани

16.30 Смешанная эстафета (Matchtv.ru)

Наши: Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Горные лыжи

5.30 Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск (Матч Арена)

9.15 Мужчины. Комбинация. Слалом (Матч Арена)

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир

Великобритания — Швейцария

Дания — Китай

Швеция — Япония

РОССИЯ — США (Матч Арена)

9.05 Мужчины. Групповой турнир

США — Швеция

Норвегия — Канада

Китай — РОССИЯ (Matchtv.ru)

Великобритания — Италия

15.05 Женщины. Групповой турнир

Канада — Корея

Швеция — Великобритания

США — Дания

Китай — Швейцария

Скелетон

4.30 Мужчины. Первый заезд (Матч Арена)

6.00 Мужчины. Второй заезд (Матч Арена)

Наши: Данил Романов, Евгений Рукосуев, Александр Третьяков.

Сноуборд

4.30 Женщины. Хафпайп. Финал 1 (Матч Страна)

4.58 Женщины. Хафпайп. Финал 2 (Матч Страна)

5.25 Женщины. Хафпайп. Финал 3 (Матч Страна)

6.15 Мужчины. Борд-кросс. Квалификация (Матч Страна)

7.10 Мужчины. Борд-кросс. Квалификация 2 (Матч Страна)

Наши: Даниил Донских.

9.00 Мужчины. Борд-кросс. 1/8 финала (Matchtv.ru)

9.37 Мужчины. Борд-кросс. 1/4 финала (Matchtv.ru)

9.58 Мужчины. Борд-кросс. 1/2 финала (Matchtv.ru)

10.15 Мужчины. Борд-кросс. Финал (Matchtv.ru)

Фристайл

14.00 Микст. Командные соревнования. Акробатика. Прыжок 1 (Matchtv.ru)

14.50 Микст. Командные соревнования. Акробатика. Прыжок 2 (Matchtv.ru)

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Латвия. (Matchtv.ru)

11.40 Мужчины. Групповой турнир. Финляндия — Словакия. (Матч Арена)

16.10 Мужчины. Групповой турнир. США — Китай.

Мужчины. Групповой турнир. Канада — Германия. (Matchtv.ru)

Бобслей

9.55 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов, Максим Андрианов/Алексей Зайцев.

12.55 Женщины. Монобоб. Тренировочные заезды

Наши: Надежда Сергеева.

Прыжки с трамплина

13.00 Мужчины. Большой трамплин. Тренировочные прыжки

Наши: Евгений Климов, Илья Манков, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.