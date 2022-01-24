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Сегодня, 15:08

Президент России Владимир Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами по видеосвязи

Путин проведет в режиме видеоконференции встречи со спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин
Виктория Кравченко
Владимир Путин.
Фото AFP

Президент России Владимир Путин завтра, 25 января, по видеосвязи созвонится с олимпийской сборной РФ, которая отправится на Игры в Пекине (Китай), сообщила пресс-служба Кремля.

«В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава российского государства в режиме ВКС встретится со спортсменами сборной страны по зимним видам спорта», — говорится в сообщении Кремля.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news
Олимпиада
Владимир Путин
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