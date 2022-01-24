Президент России Владимир Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами по видеосвязи
Путин проведет в режиме видеоконференции встречи со спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин
Президент России Владимир Путин завтра, 25 января, по видеосвязи созвонится с олимпийской сборной РФ, которая отправится на Игры в Пекине (Китай), сообщила пресс-служба Кремля.
«В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава российского государства в режиме ВКС встретится со спортсменами сборной страны по зимним видам спорта», — говорится в сообщении Кремля.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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