Президент России Владимир Путин 25 января пообщается с российскими олимпийцами по видеосвязи

Путин проведет в режиме видеоконференции встречи со спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Пекин

Президент России Владимир Путин завтра, 25 января, по видеосвязи созвонится с олимпийской сборной РФ, которая отправится на Игры в Пекине (Китай), сообщила пресс-служба Кремля.

«В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава российского государства в режиме ВКС встретится со спортсменами сборной страны по зимним видам спорта», — говорится в сообщении Кремля.