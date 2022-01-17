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Пекин-2022

Сегодня, 13:51

Поздняков: «Могут ли биатлонисты понести флаг ОКР на открытии Игр? Там большой список спортсменов-кандидатов»

Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, когда примут решение о том, кто будет нести флаг ОКР на открытии Олимпиады в Пекине.

«Могут ли биатлонисты понести флаг ОКР на открытии Игр? Там большой список спортсменов-кандидатов. Мы буквально за пару дней до церемонии посоветуемся и примем решение», — сказал Майгуров.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что не видит в сборной Китая по биатлону соперников на Олимпиаде.

«Бьорндален и Домрачева тренируют китайских биатлонистов. Их спортсмены даже бегут по их технике. Не рассматриваю их как основных конкурентов за медали, но они бывают близко. Где-то в десятку могут попасть», — добавил президент СБР.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада
Виктор Майгуров
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