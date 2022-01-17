Ярошенко считает, что Резцова поборется за медали на Олимпиаде, если не будет «психовать»

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от выступления женской сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Надеяться, конечно, надо — понятно, что не на всех, — приводит слова Ярошенко «Газета.Ru». — Я ни в коем случае не злорадствую, но я смотрел пасьют и был очень приятно удивлен, что хорошую скорость показывала Резцова. Кристина действительно сейчас в хорошей форме, дай бог, она ее удержит. И при стечении обстоятельств вполне может бороться за награды. Но у наших мужчин кратно больше претендентов на призовые места, чем у женщин«.

По его словам, шведские биатлонистки показывают феноменальную готовность.

«Конкуренция очень жесткая, и ходом соперничает сейчас только одна Резцова. Я бы на Кристину понадеялся — мне кажется, она может. Главное, не психовать, как она сама говорила. Биатлонистка-то уже опытная, надо контролировать эмоции. В пасьюте выбираться очень сложно будет. Появятся еще и темные лошадки, нежданчики, которые появляются всегда. Интересно будет наблюдать. Во всяком случае сейчас этапы Кубка мира отошли уже на второй план по интересу. Я жду Олимпийские игры, остальное — мишура», — сказал он.

В составе женской команды на Олимпийские игры вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. У мужчин Россию на Олимпиаде представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.