Поздняков уверен, что Олимпийские игры состоятся

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался по поводу информации о том, что Игры могут быть отменены из-за пандемии коронавируса.

«Олимпийские игры состоятся, это не подвергается сомнению. Оргкомитет работает над тем, чтобы принять как можно больше мер. Мы будем находиться в закрытом периметре без выхода в общественную среду. Условия будут пожестче, чем в Токио.

Что касается возможных проблем, то при вспышке инфекции может быть принято дополнительное решение по поводу зрителей на трибунах.

ОКР едет в Пекин как полноправный участник олимпийского движения. В этом смысле решение CAS однозначное. Еще раз подтверждаю, что я и все сотрудники ОКР, представители федераций в полноценном статусе поедем на эти игры. У нас есть ограничения по флагу и гимну, по ним будет все так же, как в Токио. Мне бы хотелось, чтобы наша зимняя спортивная общественность получила возможность как можно чаще слушать произведение нашего великого композитора Петра Ильича Чайковского», — сказал Поздняков.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Сборная России вновь будет выступать без гимна и флага из-за санкций ВАДА.