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Пекин-2022

Сегодня, 21:13

Первые призеры Олимпиады в Пекине вернулись в Москву

Иван Шитик
Корреспондент

Первые российские спортсмены, ставшие призерами Олимпийских игр в Пекине, вернулись в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Спортсмены прибыли в Москву из Пекина с пересадкой в Красноярске. Самолет с олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево в 20.47 (мск).

Среди прибывших серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовые призеры Игр Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор Уайлд (сноуборд), Анастасия Смирнова (фристайл).

Также в Москву вернулись биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в Олимпиаде из-за коронавируса, саночники Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Горбацевич, Александр Денисьев, Семен Павличенко, Юрий Прохоров, Роман Репилов, фристайлисты Милена Быкова, София Надыршина, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, фигуристы Андрей Мозалев, Евгений Семененко, прыгуньи с трамплина Александра Кустова и Софья Тихонова.

Олимпийский игры завершатся 20 февраля.

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Источник: https://tass.ru/sport/13691863
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