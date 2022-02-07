Медальный зачет Олимпиады-2022, 7 февраля: Россия вышла на первое место, Норвегия — вторая
В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. 7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире.
У России 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 7 февраля:
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|
Все медали
|1
|Россия
|2
|2
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|3
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|4
|Германия
|1
|1
|0
|2
|5
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|6
|Япония
|1
|0
|2
|3
|7
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|8
|Словения
|1
|0
|1
|2
|9
|Китай
|1
|0
|0
|1
|10
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|11
|США
|0
|3
|0
|3
|12
|Австрия
|0
|2
|1
|3
|13
|Италия
|0
|2
|1
|3
|14
|Канада
|0
|1
|1
|2
|15
|Франция
|0
|1
|0
|1
|16
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|17
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|18
|Польша
|0
|0
|1
|1
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