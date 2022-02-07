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Сегодня, 07:30

Медальный зачет Олимпиады-2022, 7 февраля: Россия вышла на первое место, Норвегия — вторая

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Олимпиада-2022 в Пекине.
Фото AFP

В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. 7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире.

У России 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 7 февраля:

Страна Золото Серебро Бронза Все медали
1 Россия 2 2 2 6
2 Норвегия 2 0 1 3
3 Швеция 2 0 0 2
4 Германия 1 1 0 2
5 Нидерланды 1 1 0 2
6 Япония 1 0 2 3
7 Австралия 1 0 1 2
8 Словения 1 0 1 2
9 Китай 1 0 0 1
10 Новая Зеландия 1 0 0 1
11 США 0 3 0 3
12 Австрия 0 2 1 3
13 Италия 0 2 1 3
14 Канада 0 1 1 2
15 Франция 0 1 0 1
16 Венгрия 0 0 1 1
17 Финляндия 0 0 1 1
18 Польша 0 0 1 1

Полностью медальный зачет — здесь.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
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