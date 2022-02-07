Медальный зачет Олимпиады-2022, 7 февраля: Россия вышла на первое место, Норвегия — вторая

В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. 7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире.

У России 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 7 февраля:

№ Страна Золото Серебро Бронза Все медали 1 Россия 2 2 2 6 2 Норвегия 2 0 1 3 3 Швеция 2 0 0 2 4 Германия 1 1 0 2 5 Нидерланды 1 1 0 2 6 Япония 1 0 2 3 7 Австралия 1 0 1 2 8 Словения 1 0 1 2 9 Китай 1 0 0 1 10 Новая Зеландия 1 0 0 1 11 США 0 3 0 3 12 Австрия 0 2 1 3 13 Италия 0 2 1 3 14 Канада 0 1 1 2 15 Франция 0 1 0 1 16 Венгрия 0 0 1 1 17 Финляндия 0 0 1 1 18 Польша 0 0 1 1

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