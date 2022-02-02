Журова высказалась о чувствах российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде без гимна и флага страны

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что российские спортсмены очень переживают из-за отсутствия возможности выступать под флагом России на Олимпиаде.

Из-за санкций на фоне антидопингового скандала российские спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР)

«Спортсмены переживают из-за этого сильнее, чем кажется. Важно, что мы помним и знаем: скоро нам вернут флаг и гимн. Мухи должны об этом помнить.