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Пекин-2022

Сегодня, 12:02

Журова высказалась о чувствах российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде без гимна и флага страны

Виктория Кравченко

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что российские спортсмены очень переживают из-за отсутствия возможности выступать под флагом России на Олимпиаде.

Из-за санкций на фоне антидопингового скандала российские спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР)

«Спортсмены переживают из-за этого сильнее, чем кажется. Важно, что мы помним и знаем: скоро нам вернут флаг и гимн. Мухи должны об этом помнить.

Многие болельщики говорят, что ехать на Олимпиаду без флага и гимна — это унижение. Однако большим унижением было бы не поехать вообще. Вечные двойные стандарты по отношению к России. Вот вам гимн и флаг на ЧЕ и Кубках мира, пожалуйста. А на Олимпийских играх — нет», — цитирует Журову Sport24.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. 

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-02-02-zhurova-govoryat-chto-yekhat-na-oi-bez-flaga-i-gimna-eto-unizheniye-odnako-bolshim-unizheniyem-byloby-ne-poyekhat
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