Медальный зачет Олимпиады-2022, 6 февраля: Россия завоевала первое золото
Россия завоевала первое золото на Олимпийских играх-2022 в Пекине 6 февраля
В Пекине (Китай) проходит зимняя Олимпиада-2022.
Лыжник Александр Большунов завоевал первое золото России на Играх в Пекине — он стал чемпионом в скиатлоне. Вторым в этой гонке стал еще один россиянин, Денис Спицов.
В общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, Россия — вторая (1 золото, 2 серебро и 1 бронза). На третьем месте — Словения (1 золото, 1 бронза).
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 6 февраля
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего медалей
|1
|Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
|Россия
|1
|2
|1
|4
|3
|Словения
|1
|0
|1
|2
|4
|Китай
|1
|0
|0
|1
|5
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|6
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|7
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|8
|Италия
|0
|2
|0
|2
|9
|Канада
|0
|1
|1
|2
|10
|Германия
|0
|1
|0
|1
|11
|США
|0
|1
|0
|1
|12
|Франция
|0
|1
|0
|1
|13
|Австралия
|0
|0
|1
|1
|14
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|15
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|16
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|17
|Япония
|0
|0
|1
|1
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