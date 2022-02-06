Медальный зачет Олимпиады-2022, 6 февраля: Россия завоевала первое золото

Россия завоевала первое золото на Олимпийских играх-2022 в Пекине 6 февраля

В Пекине (Китай) проходит зимняя Олимпиада-2022.

Лыжник Александр Большунов завоевал первое золото России на Играх в Пекине — он стал чемпионом в скиатлоне. Вторым в этой гонке стал еще один россиянин, Денис Спицов.

В общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, Россия — вторая (1 золото, 2 серебро и 1 бронза). На третьем месте — Словения (1 золото, 1 бронза).

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 6 февраля

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 1 Норвегия 2 0 0 2 2 Россия 1 2 1 4 3 Словения 1 0 1 2 4 Китай 1 0 0 1 5 Нидерланды 1 0 0 1 6 Новая Зеландия 1 0 0 1 7 Швеция 1 0 0 1 8 Италия 0 2 0 2 9 Канада 0 1 1 2 10 Германия 0 1 0 1 11 США 0 1 0 1 12 Франция 0 1 0 1 13 Австралия 0 0 1 1 14 Австрия 0 0 1 1 15 Венгрия 0 0 1 1 16 Финляндия 0 0 1 1 17 Япония 0 0 1 1

Полностью медальный зачет — здесь.

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