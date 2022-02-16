Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
17 февраля, четверг (время московское)
Фигурное катание
13.00 Женщины. Произвольная программа (Россия 1)
Наши: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Горные лыжи
5.30 Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск (Матч Арена)
Наши: Юлия Плешкова.
9.00 Женщины. Суперкомбинация. Слалом (Матч Арена)
Хоккей
7.10 Женщины. Финал. Канада — США (Матч ТВ)
Двоеборье
11.00 Мужчины. Командные соревнования. Прыжки (Матч Страна)
14.00 Мужчины. Командные соревнования. Эстафета 4х5 км.(Матч ТВ)
Коньки
11.30 Женщины. 1000 м (Матч ТВ)
Наши: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина.
Керлинг
4.05 Мужчины. Групповой турнир
Дания — США
Швеция — Швейцария
Канада — Великобритания (Матч Игра)
Норвегия — Италия
9.05 Женщины. Групповой турнир
Россия — Великобритания (Матч Игра)
Япония — Швейцария
Дания — Канада
Корея — Швеция
15.05 Мужчины. 1/2 финала (Матч ТВ)
Фристайл
4.30 Женщины. Хафпайп. Квалификация 1 (Матч Страна)
Наши: Александра Глазкова.
5.21 Женщины. Хафпайп. Квалификация 2 (Матч Страна)
6.30 Женщины. Ски-кросс. Квалификация (Матч ТВ)
Наши: Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Анастасия Чирцова, Наталья Шерина.
7.30 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1
8.21 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2
9.00 Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала (Матч Страна)
9.35 Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала (Матч ТВ)
9.54 Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала (Матч ТВ)
10.10 Женщины. Ски-кросс. Финал (Матч ТВ)
Бобслей
4.42 Мужчины. Четверки. Тренировочные заезды
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.
9.10 Женщины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.