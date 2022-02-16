Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля

На Олимпиаде-2022 17 февраля будут разыграны шесть комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в четверг, 17 февраля, будут разыграны шесть комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

17 февраля, четверг (время московское)

Фигурное катание

13.00 Женщины. Произвольная программа (Россия 1)

Наши: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Горные лыжи

5.30 Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск (Матч Арена)

Наши: Юлия Плешкова.

9.00 Женщины. Суперкомбинация. Слалом (Матч Арена)

Хоккей

7.10 Женщины. Финал. Канада — США (Матч ТВ)

Двоеборье

11.00 Мужчины. Командные соревнования. Прыжки (Матч Страна)

14.00 Мужчины. Командные соревнования. Эстафета 4х5 км.(Матч ТВ)

Коньки

11.30 Женщины. 1000 м (Матч ТВ)

Наши: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина.

Керлинг

4.05 Мужчины. Групповой турнир

Дания — США

Швеция — Швейцария

Канада — Великобритания (Матч Игра)

Норвегия — Италия

9.05 Женщины. Групповой турнир

Россия — Великобритания (Матч Игра)

Япония — Швейцария

Дания — Канада

Корея — Швеция

15.05 Мужчины. 1/2 финала (Матч ТВ)

Фристайл

4.30 Женщины. Хафпайп. Квалификация 1 (Матч Страна)

Наши: Александра Глазкова.

5.21 Женщины. Хафпайп. Квалификация 2 (Матч Страна)

6.30 Женщины. Ски-кросс. Квалификация (Матч ТВ)

Наши: Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Анастасия Чирцова, Наталья Шерина.

7.30 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1

8.21 Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2

9.00 Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала (Матч Страна)

9.35 Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала (Матч ТВ)

9.54 Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала (Матч ТВ)

10.10 Женщины. Ски-кросс. Финал (Матч ТВ)

Бобслей

4.42 Мужчины. Четверки. Тренировочные заезды

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.

9.10 Женщины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.