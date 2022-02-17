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Сегодня, 10:42

Медальный зачет Олимпиады-2022, 17 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая

Россия занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские игры в Пекине.
Фото Reuters
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В четверг, 17 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.

Женская сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Олимпиады в Пекине — 3:2.

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золото в суперкомбинации.

Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 13 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 17 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
 13 7 8 28
2
Германия
 10 6 4 20
3
США
 8 8 4 20
4
Швеция
 7 4 4 15
5
Китай
 7 4 2 13
6
Австрия
 6 7 4 17
7
Нидерланды
 6 4 4 14
8
Швейцария
 6 1 6 13
9
Россия
 4 8 12 24
10
Франция
 4 7 2 13

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

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