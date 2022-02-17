Россия занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

В четверг, 17 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.

Женская сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Олимпиады в Пекине — 3:2.

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золото в суперкомбинации.

Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 13 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 17 февраля

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 13 7 8 28 2 Германия 10 6 4 20 3 США 8 8 4 20 4 Швеция 7 4 4 15 5 Китай 7 4 2 13 6 Австрия 6 7 4 17 7 Нидерланды 6 4 4 14 8 Швейцария 6 1 6 13 9 Россия 4 8 12 24 10 Франция 4 7 2 13

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.