Медальный зачет Олимпиады-2022, 17 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая
Россия занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В четверг, 17 февраля, будет разыграно шесть комплектов медалей.
Женская сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Олимпиады в Пекине — 3:2.
Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золото в суперкомбинации.
Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 13 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 4 золота, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 17 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|13
|7
|8
|28
|2
|10
|6
|4
|20
|3
|8
|8
|4
|20
|4
|7
|4
|4
|15
|5
|7
|4
|2
|13
|6
|6
|7
|4
|17
|7
|6
|4
|4
|14
|8
|6
|1
|6
|13
|9
|4
|8
|12
|24
|10
|4
|7
|2
|13
Полностью медальный зачет — здесь.
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