На базах, где российские спортсмены готовятся к Олимпиаде, усилены антиковидные меры

В целях предотвращения распространения коронавируса перед Олимпиадой, на спортивных базах, где готовятся российские спортсмены, усиливаются санитарно-карантинные мероприятия. Соответствующий приказ подписал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, сообщает сайт Минспорта РФ.

Спортсмены сборных команд страны проживают на территории баз в закрытых условиях. Они не будут покидать расположение баз до отъезда на Игры-2022. Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет тестирование спортсменов. Тестирование тренеров и специалистов обеспечивает ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Спортсмены, тренеры и специалисты по прибытии на базу проходят однократное ПЦР-тестирование. К тренировочному процессу допускаются спортсмены по итогам отрицательного теста. До получения результатов теста спортсмены проживают в условиях полного карантина. При проведении спортивных мероприятий со сборными командами постоянно находятся врачи, обеспечивающие общий контроль состояния здоровья спортсменов и оперативно предоставляющие информацию об их текущем состоянии.

Для персонала спортивных баз каждые 10 дней проводится ПЦР-тестирование, каждые три дня — тестирование экспресс-тестами. Работа сотрудников баз организована в режиме карантина, вахтовым методом. Перед началом работы и допуском на базу персонал проходит тестирование и медицинский осмотр.

«В связи с распространением нового штамма коронавируса мы приняли решение усилить санитарно-карантинные мероприятия, перейти на закрытый режим работы на всех базах, где сейчас идет важнейший, заключительный этап подготовки российской сборной к участию в Олимпийских зимних играх в Пекине, — сказал Матыцин. — Самое главное для нас — это здоровье спортсменов, а также тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку к Играм. Принятые меры направлены на то, чтобы исключить риски заболеваний внутри нашей сборной. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы к оперативному реагированию на любые изменения. Большинство спортсменов и тренеров национальной сборной вакцинированы. Всем членам олимпийской команды важно соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям специалистов ФМБА и Роспотребнадзора. Надеюсь, все наши спортсмены будут здоровы и с отличным настроем поедут на Игры в Пекин».

Заключительный этап подготовки сборных команд России к Играм-2022 проходит на спортивных базах в восьми регионах стран: Москве, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях, Красноярском крае и Республике Башкортостан, а также за рубежом.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.