Владимир Путин 25 января пообщается с олимпийской сборной России

Президент России Владимир Путин планирует 25 января пообщаться с олимпийской сборной РФ, отправляющейся на Игры в Пекин. Вероятнее всего, это произойдет по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, так или иначе президент обязательно пообщается с нашей олимпийской командой. Но с учетом того, что в Китае очень жесткие требования к прибывающим на спортивные соревнования, и с учетом «омикрона», наверное, скорее всего, это будет в режиме видеоконференции», — цитирует Пескова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.