Аргентина отправит шесть спортсменов на Олимпиаду в Пекине

Шесть спортсменов представят Аргентину на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает сайт Национального олимпийского комитета страны.

Франческа Баруцци и Томас Биркнер выступят в горнолыжном спорте, Франко Даль Фара и Наиара Диас — в лыжных гонках. Вероника Равенна представит Аргентину в санном спорте, а Виктория Родригес Лопес — в шорт-треке.

Равенна уже выступала на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Для остальных это будет олимпийский дебют.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.