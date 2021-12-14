Макдэвид обеспокоен ситуацией с участием игроков из НХЛ в Олимпиаде-2022
21:19
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признался, что новости о строгом карантине в случае заболевания коронавирусом по ходу Олимпиады в Пекине стали для него неприятным известием. Однако это не заставит его отказаться от участия в турнире, сообщает журналист Джошуа Клиппертон.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Окончательное решение по участию игроков из НХЛ в Олимпиаде должно быть принято до 10 января.
Ранее сообщалось, что в случае любого подтвержденного положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
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