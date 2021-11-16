«Задача по результату для нас упрощается». Вайсфельд — о возможном отсутствии НХЛ на Олимпиаде
Вайсфельд прокомментировал возможный отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
15:15
Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный отказ НХЛ от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Я правда не знаю, может ли НХЛ поехать или нет на Олимпиаду. Если говорить о том, как повлияет их отсутствие, то с точки зрения результата, задача для нас упрощается. Для болельщиков же будет плохо, если НХЛ не будет. Кто для нас будет главными конкурентами? Все те же, кто и был последние 50 лет — Швеция, Финляндия и Чехия», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
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