Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный отказ НХЛ от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Я правда не знаю, может ли НХЛ поехать или нет на Олимпиаду. Если говорить о том, как повлияет их отсутствие, то с точки зрения результата, задача для нас упрощается. Для болельщиков же будет плохо, если НХЛ не будет. Кто для нас будет главными конкурентами? Все те же, кто и был последние 50 лет — Швеция, Финляндия и Чехия», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.