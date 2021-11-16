Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

«Задача по результату для нас упрощается». Вайсфельд — о возможном отсутствии НХЛ на Олимпиаде

Вайсфельд прокомментировал возможный отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
15:15
Леонид Вайсфельд. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Вайсфельд. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал возможный отказ НХЛ от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Я правда не знаю, может ли НХЛ поехать или нет на Олимпиаду. Если говорить о том, как повлияет их отсутствие, то с точки зрения результата, задача для нас упрощается. Для болельщиков же будет плохо, если НХЛ не будет. Кто для нас будет главными конкурентами? Все те же, кто и был последние 50 лет — Швеция, Финляндия и Чехия», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Власти США запретили Индонезии забирать купленные у РФ самолеты Су-35
0
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное