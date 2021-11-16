Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможный отказ НХЛ от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Опять обвинят Россию, что ради Олимпийских игр она спровоцировала очередную вспышку коронавируса? — приводит слова Фетисова «Чемпионат». — К сожалению, мы никак не можем повлиять на это. Все ожидают хоккей высочайшего уровня, но команды держат в голове два сценария развития событий. Ситуация в мире непрогнозируемая: все исходят только из интересов безопасности. Будем надеяться, что очередная волна не накроет ни игроков, ни всех остальных. Хочется, чтобы Олимпиада прошла зрелищно при участии лучших игроков планеты».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.