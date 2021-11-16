Николишин: «В НХЛ уже решили вопрос с Олимпиадой, зачем теперь искать причины не ехать?»

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал возможный отказ НХЛ от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Не вижу никакой проблемы, — приводит слова Николишина «Чемпионат». — Лига пошла на перенос матчей, но их там не так много. В НХЛ уже решили вопрос с Олимпиадой, зачем теперь искать причины не ехать? Даже не стоит переживать, что игроки из НХЛ могут не поехать в Пекин. Заболели хоккеисты «Оттавы», но это внутренняя кухня лиги. Не вижу повода для паники».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.