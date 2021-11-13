Комментатор Кузмак заявил, что вопрос по Кузнецову и Олимпиаде практически решен

Известный комментатор Александр Кузмак поделился информацией относительно возможного участия нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России.

«У меня есть инсайд. По моей информации, вопрос практически решен. Не буду говорить, откуда это знаю. Но, по моей информации, вопрос практически решен. Кузнецов будет на Олимпийских играх», — сказал Кузмак в эфире.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов имеет возможность выступать за «Вашингтон» в НХЛ, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

В сентябре в ФХР сообщили, что федерация будет работать по сокращению срока дисквалификации игрока.