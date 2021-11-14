Сборная Финляндии презентовала форму для Олимпиады в Пекине
14:53
Федерация хоккея Финляндии презентовала экипировку команды для Олимпиады в Пекине.
Форма выполнена в бело-синих цветах. Фото опубликовала пресс-служба Федерации в Twitter.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля.
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