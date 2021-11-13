Мичков о шансе попасть на Олимпиаду: «Любой игрок об этом мечтает»

Нападающий сборной России Матвей Мичков после завершения матча Кубка Карьяла против Швеции (4:2) признался, что мечтает о попадании в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

— Какой опыт вы получили после двух поражений?

— Это очень приличный и нужный опыт для всех молодых ребят. Кто-то кандидат для участия в молодежном чемпионате мира, кто-то — на Олимпиаду. Надо доказывать и добавлять с каждой игрой. Завтра нужно биться с чехами, поскольку терять уже нечего. Будем играть только на победу.

— Сами мечтаете о попадании на Олимпиаду?

— Да, любой игрок об этом мечтает.