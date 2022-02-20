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Пекин-2022

Сегодня, 14:00

Губерниев подвел итоги Олимпиады в Пекине

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги Олимпиады в Пекине.

«Поставлю твердую четверку, но, конечно, золотишка нам не хватает. 32 медали — это здорово. Но золото завоевывали только два вида спора: лыжи и фигурное катание, — сказал Губерниев «СЭ». — Считаю, мы должны доказать нашу невиновность в командных соревнованиях в фигурном катании. Это дело государственной важности, потому что мы выиграли честно! И должна быть достойная церемония награждения. Мы обязаны направить все усилия для сохранения награды».

Также Губерниев оценил выступление биатлонистов в Пекине.

«Что же касается всего остального, то в целом ряде видов спорта мы рассчитывали, что выступим посильнее. В биатлоне в трех гонках мы могли выиграть золото, а в итоге остались с бронзовыми наградами. И эти три бронзы могли быть спокойно переплавлены в золото. Особенно в гонке преследования и эстафете. Биатлонистам ставлю четверку с плюсом. Кто главный герой Олимпиады, помимо Большунова? Могу отметить конькобежца Руслана Захарова, он недавно перешел из шорт-трэка в конькобежный спорт. А сейчас взял медаль Олимпиады. Молодец», — добавил Губерниев.

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали и заняли девятое место.

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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