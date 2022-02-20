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Сегодня, 13:58

Чернышенко заявил, что сборная России должна попасть в тройку лучших на Олимпиаде-2030

Иван Торопцев
Корреспондент

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что перед российскими спортсменами поставлена цель попасть в тройку лучших в медальном зачете на Олимпиаде-2030, а также подвел итоги Игр-2022 в Пекине.

«И даже, если не все наши ожидания оправдались, — это значит, есть над чем работать, мы будем идти вперед к вершинам.

Продолжим совершенствовать инфраструктуру для подготовки сборных команд, анализировать результаты и реализовывать целевые программы по видам спорта. Наша стратегическая цель — быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями заняла 9-е место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Зимние Игры-2030 пройдут в феврале 2030 года.

Источник: https://tass.ru/sport/13773629
Олимпиада
Дмитрий Чернышенко
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