ISU лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

После аннулирования результатов Валиевой, сборная России опустилась на третье место в командном турнире. Первое место заняла сборная США, а серебряные медали достались сборной Японии.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку к личным соревнованиям Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.