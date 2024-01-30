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Сегодня, 11:42

ISU лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022

Руслан Минаев
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Сборная России по фигурному катанию.
Фото Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

После аннулирования результатов Валиевой, сборная России опустилась на третье место в командном турнире. Первое место заняла сборная США, а серебряные медали достались сборной Японии.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку к личным соревнованиям Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
МОК
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