В МОК заявили, что дело Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

«Этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинговых делах. Если спортсмены несовершеннолетние, то они еще больше зависят от своего окружения», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку к личным соревнованиям Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.