Дмитрий Чернышенко обратился к российским олимпийцам: «Вся страна гордится вами»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратился к участникам Олимпиады в Пекине.

«Низкий поклон вам, друзья, — сказал Чернышенко на чествовании российских олимпийцев. — Членам сборной большой олимпийской команды. Это большая работа, которая показала, что санкции, трудности и ограничения делают нас сильнее. Вы пробили рекорд. 32 награды! Такого еще не было.

Мы благодарны вам за каждую медаль, за каждое завоеванное место. Мы знаем, что вы выложились по полной. Сегодня у нас триумф. Вся страна гордится вами. Правительство продолжит развивать спорт, строить объекты. Но они не нужны, если нет вас».

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.