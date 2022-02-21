Станислав Поздняков о российских болельщиках: «Это то, чего нам не хватало в Пекине»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от чествования российских олимпийцев после возвращения на родину.

«Это то, чего нам не хватало в Пекине, - сказал Поздняков в эфире канала «Россия 24». - Не было наших болельщиков, самых жарких, самых искренних и самых надежных. Что касается гимна России, то мы так мечтали об этом моменте. Это самая волнительная часть церемонии для каждого спортсмена. В силу известных обстоятельств мы были лишены этого на самих соревнованиях. Мы знали, что когда вернемся, то сделаем это не одни, а все вместе.

На Олимпиаде было непросто, даже тяжело, но делегация справилась, достойно провела этот период. Хотел бы поблагодарить весь персонал, который участвовал в подготовке к играм и спортсменов, которые были главными действующими лицами».

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете.

По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).