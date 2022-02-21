Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 21:05

Российские олимпийцы прибыли на «ВТБ Арену»

Иван Шитик
Корреспондент

«Золотой рейс» с российскими участниками Олимпийских игр в Пекине прибыл 21 февраля в Москву. Часть спортсменов прямо из аэропорта Шереметьево отправились на «ВТБ Арену», где в их честь устроена торжественная церемония.

Олимпиада в Пекине проходила 4-20 февраля. Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

По общему количеству наград россияне стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимних Играх.

Олимпиада
1
0
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Дмитрий Чернышенко обратился к российским олимпийцам: «Вся страна гордится вами»
Большунов: «Хочу поблагодарить всех болельщиков России»
Большунов и Щербакова подняли флаг России под гимн страны на церемонии чествования олимпийцев
Щербакова: «Хочу сказать спасибо за невероятный праздник»
Александра Трусова поднялась на сцену со своей собакой для церемонии чествования олимпийцев
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: «Мы хотели поделиться с людьми энергетикой Олимпиады»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Поздняков: «Проведем глубокий анализ, в каких дисциплинах можно улучшить результаты»

Дмитрий Чернышенко обратился к российским олимпийцам: «Вся страна гордится вами»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости