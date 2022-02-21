Российские олимпийцы прибыли на «ВТБ Арену»

«Золотой рейс» с российскими участниками Олимпийских игр в Пекине прибыл 21 февраля в Москву. Часть спортсменов прямо из аэропорта Шереметьево отправились на «ВТБ Арену», где в их честь устроена торжественная церемония.

Олимпиада в Пекине проходила 4-20 февраля. Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

По общему количеству наград россияне стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимних Играх.