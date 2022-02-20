Роднина назвала самого удивительного спортсмена на Олимпиаде в Пекине

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвела итоги зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.

«Самое удивительное на Олимпиаде? Александр Большунов! Для меня это не стало открытием, но это самая большая радость, удивление и гордость. На одной Олимпиаде никто в лыжных гонках не брал 5 медалей, кроме Большунова», — сказала Роднина «СЭ».

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Сегодня, 20 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады в Пекине, начало — в 15.00 (мск). Большунов станет знаменосцем сборной России.