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Пекин-2022

Сегодня, 10:07

Роднина назвала самого удивительного спортсмена на Олимпиаде в Пекине

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвела итоги зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.

«Самое удивительное на Олимпиаде? Александр Большунов! Для меня это не стало открытием, но это самая большая радость, удивление и гордость. На одной Олимпиаде никто в лыжных гонках не брал 5 медалей, кроме Большунова», — сказала Роднина «СЭ».

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Сегодня, 20 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады в Пекине, начало — в 15.00 (мск). Большунов станет знаменосцем сборной России.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Ирина Роднина
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