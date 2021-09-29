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Билеты на Олимпийские игры в Пекине будут распространяться только среди жителей Китая

21:12
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Билеты на мероприятия зимних Олимпийских игры в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соблюдают все требования по борьбе с COVID-19. Конкретные требования, а также необходмые меры обсуждаются и разрабатываются. Они будут опубликованы для общественности в надлежащее время», — говорится в сообщении.

Также МОК сообщил, что все атлеты и участники Игр, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, по прибытии будут направлены в «пузырь». Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Иван Шитик все материалы автора

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