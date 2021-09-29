Невакцинированные спортсмены и участники Олимпиады в Пекине должны будут пройти 21-дневный карантин
21:39
Для спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, разработан специальный ковид-проктол, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Отмечается, что все атлеты, прошедшие полную вакцинацию, по прибытии будут внесены в специальную систему управления. Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут пройти 21-дневный карантин.
Организаторы Игр будут признавать все вакцины, получивших признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Также все участники Игр будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.
Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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