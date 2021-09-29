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Невакцинированные спортсмены и участники Олимпиады в Пекине должны будут пройти 21-дневный карантин

21:39
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Для спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, разработан специальный ковид-проктол, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что все атлеты, прошедшие полную вакцинацию, по прибытии будут внесены в специальную систему управления. Участники Игр, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут пройти 21-дневный карантин.

Организаторы Игр будут признавать все вакцины, получивших признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также все участники Игр будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

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Иван Шитик все материалы автора

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