Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Почему Жамнова взяли вместо Знарка? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

09:00
Теги:

Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Жамнов вместо Знарка в сборной: что происходит

— что ждет Россию на Олимпиаде

— первые матчи Никитина в «Локомотиве»

— неудачный старт «Авангарда» в КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Я футболист, а не политик и не хочу заниматься ею. Очень переживаю, следя за тем, что происходит в Украине». Андрею Шевченко — 45!
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Проблемы «Реала» шерифа не волнуют! Рабинер — о главной сенсации Лиги чемпионов
«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное