Почему Жамнова взяли вместо Знарка? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
09:00
Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Жамнов вместо Знарка в сборной: что происходит
— что ждет Россию на Олимпиаде
— первые матчи Никитина в «Локомотиве»
— неудачный старт «Авангарда» в КХЛ
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