Российская саночница Иванова занимает третье место на Олимпиаде после второго заезда

Российская саночница Татьяна Иванова сделала вторую попытку на олимпийской трассе в Пекине. По итогам вторых заездов, она поднялась на третье место в общем зачете.

Лидерство захватила немка Натали Гайзенбергер. Второй результат показывает еще одна представительница Германии Натали Гайзенбергер.

Лидер после первой попытки Юлия Табитц во второй попытке допустила грубую ошибку и перевернулась, что отбросило ее за пределы первой десятки

Россиянка Виктория Демченко также потеряла контроль над санями и занимает только 31-е место.

Санный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Одиночка

2-й заезд

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.56,825 (58,402 + 58,423)

2. Анна Беррайтер (Германия) — 1.57,033 (58,525 + 58,508)

3. Татьяна Иванова (Россия) — 1.57,416 (58,733 + 58,683)

4. Ханна Прокк (Австрия) — 1.57,494 (58,762 + 58,732)

5. Лиза Шульте (Австрия) — 1.57,597 (58,523 + 59,074)

6. Майя Тирума (Латвия) — 1.57,805 (58,956 + 58,849)

7. Маделин Эгле (Австрия) — 1.57,835 (59,342 + 58,493)

8. Верена Хофер (Италия) — 1.57,997 (58,960 + 59,037)

9. Кендия Апарйоде (Латвия) — 1.58,127 (59,107 + 59,020)

10. Натали Маг (Швейцария) — 1.58,135 (59,018 + 59,117)...

31. Виктория Демченко (Россия) — 2.02,335 (58,869 + 1.03,466)