Российская саночница Иванова занимает третье место на Олимпиаде после второго заезда
Российская саночница Татьяна Иванова сделала вторую попытку на олимпийской трассе в Пекине. По итогам вторых заездов, она поднялась на третье место в общем зачете.
Лидерство захватила немка Натали Гайзенбергер. Второй результат показывает еще одна представительница Германии Натали Гайзенбергер.
Лидер после первой попытки Юлия Табитц во второй попытке допустила грубую ошибку и перевернулась, что отбросило ее за пределы первой десятки
Россиянка Виктория Демченко также потеряла контроль над санями и занимает только 31-е место.
Санный спорт
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Одиночка
2-й заезд
1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.56,825 (58,402 + 58,423)
2. Анна Беррайтер (Германия) — 1.57,033 (58,525 + 58,508)
3. Татьяна Иванова (Россия) — 1.57,416 (58,733 + 58,683)
4. Ханна Прокк (Австрия) — 1.57,494 (58,762 + 58,732)
5. Лиза Шульте (Австрия) — 1.57,597 (58,523 + 59,074)
6. Майя Тирума (Латвия) — 1.57,805 (58,956 + 58,849)
7. Маделин Эгле (Австрия) — 1.57,835 (59,342 + 58,493)
8. Верена Хофер (Италия) — 1.57,997 (58,960 + 59,037)
9. Кендия Апарйоде (Латвия) — 1.58,127 (59,107 + 59,020)
10. Натали Маг (Швейцария) — 1.58,135 (59,018 + 59,117)...
31. Виктория Демченко (Россия) — 2.02,335 (58,869 + 1.03,466)