Две шайбы из трех — на счету защитников.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. 1/4 финала

Россия — Дания — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шипачев — 1 (Гусев, Яковлев), 13:01 — 1:0. Нильсен — 2 (бол., Бау-Хансен, М. Лауридсен), 22:57 — 1:1. Нестеров — 2 (Гусев, Грицюк), 34:36 — 2:1. Войнов — 1 (бол., Шипачев, Грицюк), 55:45 — 3:1.

Вратари: Федотов — Дам (58:05 — 59:13, 59:18).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (18+10+12) — 18 (1+5+12).

Судьи: Кэмпбелл, Франо.

16 февраля. Пекин. Cadillac Arena.

В четвертьфинале судьба будто бы по заказу подкинула сборной России соперника, который чуть было не вынул из нее душу на групповом этапе. Именно скромные, но гордые и системные датчане во втором матче на олимпийском турнире окончательно вскрыли нарывы, оголили проблемы россиян и заставили тренерский штаб пойти на перестановки в звеньях.

И если состав нашей команды после перестрелки с Чехией вообще не претерпел изменений, то датчане днем ранее в матче с Латвией из-за травмы лишились нападающего первой тройки Никласа Йенсена, который неизменно выходил в сочетании с Франсом Нильсеном и Миккелем Бедкером. Место же в воротах Хайнц Элерс вполне обоснованно решил доверить опытнейшему Себастьяну Даму, спасшему сборную Данию в квалификации и насобиравшему с латышами 29 сейвов.

Чем удивили датчане, не скрывавшие вчера своей ставки на систему и четкую игру в обороне? Вообще ничем. Они все так же не шли в активный прессинг, выстраивали проверенный пассивный откат «1-4» в средней зоне, заставляли россиян входить в чужую зону через вброс и намеренно замедляли темп матча. Дании меньше всего нужна была игра на скорости. Их задача сводилась к двум аспектам: первый — «завязать» соперника в средней зоне и вытеснять его к бортам, второй — ждать, пока россияне сами вложат им в руки хотя бы полумоменты, и реализовывать их. Это получалось у них весь турнир, и это получалось у них сегодня. Правда, примерно до середины первого периода.

Девятая-десятая минута четвертьфинала — точка, с которой у сборной России впервые на турнире регулярно начали получаться действительно классные позиционки: с большим количеством поперечных передач, с хорошей сменой позиций и открываниями, с уверенным движением шайбы вдоль бортов, с грамотными подключениями и решениями от защитников. Похоже, именно этого и хотели наши тренеры. И здорово, что карусели получались не только у тройки Гусев — Ткачев — Грицюк, а реально у всех.

А еще лучше то, что счет на пересменке с передачи Никиты Гусева открыл Вадим Шипачев — человек, которому этот гол был нужнее всего.

Men's Hockey

? Vadim Shipachyov

1-0 ROC pic.twitter.com/Hfh8a7WQID — This is the KHL (@KHLreplays) February 16, 2022

«Мы держали шайбу в зоне, открывались друг под друга. Получилось, что после броска шайба отскочила, а я добил. Рабочий гол. Надо работать дальше, продолжать создавать моменты, тогда вратарь соперника будет уставать и допускать ошибки. Датчане играют, как они хотят, а мы должны играть лучше, нагнетать, создавать больше моментов», — рассказывал Шипачев после стартовой двадцатиминутки.

Однако расчет команды Элерса на подарки от россиян в итоге оправдался. Не в равных составах, так в большинстве, которое им организовал на старте второго периода Сергей Плотников. В тот момент, когда Дания по логике должна была бы раскрыться и дать нам больше свободного льда. Да, дисциплина и глупые удаления — по-прежнему главная проблема сборной Жамнова. И да, соперники по-прежнему наказывают нас за них. Например, первому датскому хоккеисту в истории НХЛ Франсу Нильсену и первой спецбригаде скандинавов хватило чуть больше 20 секунд, чтобы размочить «холодного» Ивана Федотова, у которого вообще не было работы в первые 20 минут.

Франс Нильсен сравнивает счет и реализует удаление Сергея Плотникова pic.twitter.com/Xy8r9FY1uB — Krusty Krab (@KrustyK34377291) February 16, 2022

Неизвестно, к чему бы привели эти 1:1, не попади Никита Нестеров убойным щелчком в ближнюю «девятку» Дама и не обеспечь он сборной России хотя бы минимальное преимущество перед уходом на второй перерыв.

Третий период четвертьфинала стал для датчан единственным отрезком на турнире, когда им пришлось играть в открытый хоккей и не смотреть на свои ворота. Непонятно только, почему россияне, увидев пару неплохих бросков по воротам Федотова в начале заключительной двадцатиминутки, мгновенно свернулись и перешли на игру вторым номером.

Дебютант Олимпиады несколько раз был близок к тому, чтобы сравнять, но забросить Федотову больше одной шайбы так и не смог. Точный бросок Войнова в большинстве установил окончательный счет — 3:1 в пользу россиян. Что до сборной России, то, несмотря на слабый третий период, неубедительный результат, она выдала, пожалуй, пока что лучший матч на турнире. Теперь команду Жамнова ждет полуфинал, в котором соперником россиян станут либо словаки, либо победитель пары Канада — Швеция.