Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 11:20

Канада — в числе возможных соперников России по полуфиналу Олимпиады

Россия может сыграть с Канадой в полуфинале Олимпиады
Отдел хоккея «СЭ»
Россия победила Данию в 1/4 финала Олимпиады.
Фото Getty Images

В хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 определились два полуфиналиста. Словакия (8 — рейтинг «посева» после группового турнира) обыграла США (3:2 Б), а Россия (3) победила Данию (3:1).

В двух других парах четвертьфиналов сыграют:

Финляндия (2) — Швейцария (10)

Швеция (4) — Канада (5)

Сетка полуфиналов еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Соперником России в случае победы в четвертьфинале может стать:

1. Победитель матча Швеция — Канада — если Финляндия обыграет Швейцарию. Финны в таком случае встретятся со словаками.

2. Швейцария — если она обыграет Финляндию. Словакия тогда встретится с победителем матча Швеция — Канада.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
3
6
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде
«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля
Гусев о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»
«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Будем ждать победы в полуфинале». Фетисов — о победе над Данией

«Хорошо, когда получается забивать». Шипачев — о победе России над Данией в четвертьфинале Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости