Кто придумал историю про звездочета? Что говорили игроки и главный тренер после выхода в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты и главный тренер сборной России рассказали о победе над Данией в четвертьфинале Олимпиады

Репортаж специального корреспондента «СЭ» из Пекина после победы России над Данией.

Гол Шипачева

Теперь уже в микст-зоне не будет так свободно, ведь пока удается даже поговорить один на один с хоккеистами.

Когда Вадим Шипачев забил, то он радовался чуть дольше обычного. Но его можно понять. На форварда первого звена в последние дни вылилось столько критики!

— Вы хоть что-нибудь хорошее напишите, — попросил он, покидая микст-зону.

Так я и не планировал ругать. Было же понятно, что в этой сборной на него было возложено гораздо больше обязанностей, чем в «Динамо». Шипачев и в оборону отходит, в разрушении участвует. Кажется, в четвертьфинале он впервые сыграл в большинстве столько, сколько обычно в КХЛ.

— Но никому этого не объяснить, — сокрушался форвард. — Всем были нужны голы. Голов не было. Но я не обижаюсь на болельщиков. У каждого свое мнение. Помните, я и сам говорил, что играю плохо.

— Но ведь это не так.

— У нас как? Не забил и не отдал — играешь плохо.

Он прав. Это еще повезло, что Вячеслав Войнов забросил шайбу, а так бы никто и не вспомнил про то, как он заблокировал бросок датчанина в пустые ворота.

А вот у американских СМИ — позитив

То, что мы обыграем датскую сборную, не было никаких сомнений. И даже утренняя сенсация, когда словаки выбили США, ничуть не смутила. У нас такого быть не могло. Словаки хотя бы в хоккей умеют играть, у них есть мастера высокого уровня в расцвете сил. У датчан все лидеры возрастные, а сам выход в четвертьфинал — потрясающий успех.

За два дня до матча Андрей Чибисов по традиции заявил, что никого не знает у соперников. И ведь тогда еще неизвестно, с кем бы пришлось играть.

— Да какая разница, кого как зовут?! — удивлялся он, когда я ему перечислял знаменитые латышские фамилии. — Против всех надо выходить и играть.

Мы смеялись. Кстати, если бы не Шипачев, то Чибисов бы не произнес свою знаменитую фразу. Наши катались на тренировочном катке, в микст-зону привели только трех человек, и так получилось, что пора было уже уходить, а Андрей не дал ни одного интервью.

— Никуда мы не пойдем, — вдруг заявил капитан. — Пусть Чибисов тоже скажет, полчаса сюда шли.

Все контролирует Вадим.

Игра с Данией проходила на арене, где будет выступать «Куньлунь», когда, наконец, границы откроют.

— Мне она больше нравится, — вдруг признался главный тренер Алексей Жамнов. — Какая-то более уютная.

Может быть, он просто был в хорошем настроении? Но оказалось, что если оно и было, то его легко испортить.

— Вот вам везет, — сказали ему. — В четвертьфинале слабый соперник, точно не сыграете в полуфинале с финнами. Может быть, у вас действительно есть кто-то с волшебным шаром.

Жамнова аж передернуло.

— Нет у нас никого, — расстроился он. Главный тренер посмотрел на меня. — Алексей придумал какую-то историю, а этого ничего не было.

Но, клянусь, это не я первый опубликовал историю про звездочета в сборной. Не моя новость. Моя была про шесть зараженных хоккеистов после прилета в Пекин. Тут ошибся, каюсь. Надо было уточнить, что шесть человек из делегации сборной. Но звездочета я даже выдумать не мог.

— Подходишь к журналистам из Северной Америки, — продолжал Жамнов. — У них все про хоккей. И постоянный позитив. А у нас...

Это просто он не был на фигурном катании.

Не злите Жамнова

Спрашивать что-то у тренера не хотелось. Потому что по игре было и так все ясно, ничего неожиданного не случилось, но о чем болтать? Хотя была одна тема.

— Вы же Станислава Галиева в третьем периоде посадили, — напомнили ему.

— Не посадили, — поморщился тренер. — У нас одна команда. Просто решили дать в этой ситуации поиграть другим ребятам. Он ведь провел одну смену. Или две.

С формулировками при общении с Жамновым нужно быть осторожным. Это уже как у Станислава Черчесова, которому не нравились определенные слова. Но, в принципе, что теперь о Галиеве. Станислав и сам знает, что играет не лучшим образом. Может быть, пауза пойдет ему на пользу. Тем более других хоккеистов у нас нет. Все здоровы, делать замены нельзя.

Егор Яковлев был единственным игроком сборной, который при разговоре снял маску. Датчане вообще их не надевали в микст-зоне, но им нечего бояться, скоро вылет в Копенгаген. А Егору просто было тяжело разговаривать.

— Словаки-то... Слышали? - говорю.

— А что в этом удивительного? — ответил защитник. — Сейчас уже все научились играть в хоккей.

Ну конечно! Как я мог это забыть? Но Егор потом пояснил, что на турнире уже не стоит удивляться никаким результатам. Просто надо их принимать.

— Тут при въезде салон премиальных машин, — напоминаю. — Можно уже начать выбирать.

— Он же вне «пузыря»? — на всякий случай уточнил Яковлев.

— Вне, — вздохнул я.

— Тогда я туда никак не попаду, — заключил хоккеист.

Быстрей бы в Москву.

Ссылка для Грицюка

У Яковлева в номере так и не поставили телевизор, но с интернетом никаких проблем, так что можно будет посмотреть какие-то другие соревнования. Ему бы с игроком «Авангарда» скооперироваться. Чуть позже объясню.

Если бы не маска, то на лице у Арсения Грицюка наверняка была бы широкая улыбка. А что? Играет он пусть и не слишком ярко, но довольно продуктивно. В Пекине забивал, команда в полуфинале. В «Авангарде», наверное, только расстроены, что хоккеист задержится. Но ничего, потерпят.

— Не слишком игра-то? - напоминаю. — Смотреть тяжело.

— Ну да, — согласился форвард. — Мы разбирали датчан, они играют плотно, компактно, особенно в средней зоне.

Я помолчал. Ничего смешного в голову не приходило.

— Не самая зрелищная игра, — вспомнил я.

— И я согласен, — задорно поддержал Арсений. — Сейчас уже такие матчи, они на вылет. Тут главное — результат.

Грицюк рассказал, что друзья прислали ему какую-то волшебную ссылку, благодаря которой он может смотреть хоккей в Пекине. Я тут как-то попробовал, что-то не слишком понравилось. Постоянно лезут рекламные баннеры.

Больше мы уже не будем играть на арене «Куньлуня». Перебираемся обратно, на главном стадионе пройдут остальные матчи. Их в любом случае будет два. Но тот, который состоится за день до закрытия Игр, нам неинтересен.