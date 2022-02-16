Главная сенсация Олимпиады: американцы едут домой!

Словаки вырвали победу в четвертьфинале.

Хоккей. Олимпийские игры-2022

1/4 финала

США — Словакия — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Слафковски — 5 (Черешняк, Регенда), 11:45 — 0:1. Абруццезе — 1 (Бенайерс, Кэмпфер), 19:14 — 1:1. Хэнтджес — 1 (Пербикс, Смит), 28:56 — 2:1. Гривик — 2 (Чайковски, Гудачек), 59:16 — 2:2.

Победный буллит: Цегларик.

Вратари: Манн — Рыбар (58:27 — 59:16).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 35 (10+6+12+7) — 36 (8+13+11+4).

Судьи: Бьерк, Гофман.

16 февраля. Пекин. Национальный.

Сборная США стала лучшей на групповом этапе хоккейного турнира Олимпиады — команда Дэйва Куинна выиграла все три матча. В том числе — у канадцев, которые выглядели более внушительными по составу. Но это все уже неважно, ведь бывший тренер Артемия Панарина в «Рейнджерс» вместе со своей талантливой сборной пакует чемоданы!

От словаков много не ждали — они и так очень уверенно обыграли немцев. Казалось, выход в четвертьфинал — предел. Но начали парни Крэйга Рэмзи очень уверенно и быстро повели в счете после гола 17-летнего вундеркинда Слафковски. Правда, вскоре американцы сравняли счет после неплохой комбинации, которую завершил Аббруццезе.

Nick Abruzzese knots it up at 1 for Team USA at the end of the first, making a nice move to the backhand and finishing five-hole!#Beijing2022 #USASVK pic.twitter.com/H45UCrlowi — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 16, 2022

В середине второго периода американцы вышли вперед, и казалось, что спокойно доведут матч до победы. У словаков сыпались удаления, но тащил вратарь минского «Динамо» Рыбар. Чудо произошло на последней минуте основного времени, когда Рыбар уже покинул свои ворота. Марек Гривик, который провалил этот сезон в «Торпедо», в сборной выглядит совсем по-другому. И за 44 секунды до конца третьего периода с пятака затолкал шайбу в сетку и перевел игру в овертайм.

HRIVIK! Marek Hrivik ties it up at 2, tapping home the rebound in the final minute with the net empty behind him to keep Slovakia's Olympic hopes alive!#Beijing2022 #USASVK pic.twitter.com/Fpw8BpC2p1 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 16, 2022

10 минут в формате «3 на 3» не привели к голу, хотя моментов было достаточно. А в серии буллитов единственный точный бросок нанес нападающий «Авангарда» Цегларик. Вот так сенсация! Один фаворит уже едет домой — кто следующий?