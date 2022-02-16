Главная сенсация Олимпиады: американцы едут домой!
Хоккей. Олимпийские игры-2022
1/4 финала
США — Словакия — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Слафковски — 5 (Черешняк, Регенда), 11:45 — 0:1. Абруццезе — 1 (Бенайерс, Кэмпфер), 19:14 — 1:1. Хэнтджес — 1 (Пербикс, Смит), 28:56 — 2:1. Гривик — 2 (Чайковски, Гудачек), 59:16 — 2:2.
Победный буллит: Цегларик.
Вратари: Манн — Рыбар (58:27 — 59:16).
Штраф: 2 — 10.
Броски: 35 (10+6+12+7) — 36 (8+13+11+4).
Судьи: Бьерк, Гофман.
16 февраля. Пекин. Национальный.
Сборная США стала лучшей на групповом этапе хоккейного турнира Олимпиады — команда Дэйва Куинна выиграла все три матча. В том числе — у канадцев, которые выглядели более внушительными по составу. Но это все уже неважно, ведь бывший тренер Артемия Панарина в «Рейнджерс» вместе со своей талантливой сборной пакует чемоданы!
От словаков много не ждали — они и так очень уверенно обыграли немцев. Казалось, выход в четвертьфинал — предел. Но начали парни Крэйга Рэмзи очень уверенно и быстро повели в счете после гола 17-летнего вундеркинда Слафковски. Правда, вскоре американцы сравняли счет после неплохой комбинации, которую завершил Аббруццезе.
В середине второго периода американцы вышли вперед, и казалось, что спокойно доведут матч до победы. У словаков сыпались удаления, но тащил вратарь минского «Динамо» Рыбар. Чудо произошло на последней минуте основного времени, когда Рыбар уже покинул свои ворота. Марек Гривик, который провалил этот сезон в «Торпедо», в сборной выглядит совсем по-другому. И за 44 секунды до конца третьего периода с пятака затолкал шайбу в сетку и перевел игру в овертайм.
10 минут в формате «3 на 3» не привели к голу, хотя моментов было достаточно. А в серии буллитов единственный точный бросок нанес нападающий «Авангарда» Цегларик. Вот так сенсация! Один фаворит уже едет домой — кто следующий?